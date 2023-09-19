Что запрещено делать 19 сентября, в Михайлов день

Верующие сегодня вспоминают чудеса, совершенные архангелом Михаилом

Сегодня, 19 сентября, по народному календарю отмечается Михайлов день. В этот праздник верующие вспоминают чудеса, которые совершил архангел Михаил в местности Хонех в IV веке, ходят в церковь, как можно меньше работают и стараются не покидать надолго свой дом. Подробнее о празднике, его приметах и запретах — в материале ИА «Первое областное».

История праздника

По легендам, в городе Иераполе жил язычник. Его дочь была немой. К кому только не обращался мужчина, чтобы вернуть девочке способность говорить, но никто не мог помочь ей. Тогда он обратился к архангелу Михаилу. Тот велел ему найти источник, вода которого вернет девочке речь. Источник был найден, девочка попила из него воду и заговорила. После этого и мужчина, и его дочь поверили в Христа, приняли крещение и построили рядом с целебным источником храм.

Спустя несколько десятилетий язычники решили разрушить постройку. Они соединили несколько горных рек и направили поток воды прямо на храм. Священник Архип, который жил и молился в этом храме более 60 лет, начал усердно молиться, чтобы Господь сохранил место поклонения верующих. После одной из молитв явился архангел Михаил. Он ударил по земле своим жезлом, и около храма появилась расщелина, в которую и ушла вся вода с горных рек. Многие язычники разбежались в страхе, а местность назвали Хонех, что переводится как «расщелина».

Михайлов день: традиции праздника

Наши предки глубоко почитали чудеса, совершенные в Хонех архангелом Михаилом. Утром они ходили в церковь, где молились за здоровье своих близких и ставили большую свечу у лика архангела. Выйдя из церкви, верующие загадывали желание: считалось, что оно обязательно сбудется. А вернувшись домой, они созывали всех своих родственников и устраивали застолья.

В деревнях в Михайлов день было принято решать семейные вопросы, вердикт на которых выносил старший по деревне. Разбирали измены, разводы, недовольства — все, что не давало спокойно жить. Причем вести такие разговоры следовало без клеветы и в спокойном тоне.

В наши дни также принято поговорить со своими родственниками, простить все обиды, обсудить все проблемы и найти их решение.

Запреты и поверья

В Михайлов день нельзя тяжело трудиться, иначе можно навлечь на себя беду и не закончить дела. Однако это не касается работы по найму и той, которая приносит людям пользу.

Запрещено мыть голову — наши предки верили, что можно смыть всю память и ум.

Несмотря на то что в праздник принято устраивать пышные застолья, печь хлеб и пироги не следует, иначе можно навлечь на себя неприятности. Лучше купить их в магазине.

Нельзя 19 сентября отправляться в путь и вообще надолго покидать дом, иначе дорога будет трудной и опасной.

А еще в этот день запрещено собирать овощи. Поэтому наши предки старались к этому празднику закончить уборку урожая и успеть сделать некоторые заготовки на зиму.

Народные приметы