Что запрещено делать 16 января в Гордеев день

Народный праздник связан с борьбой с нечистью

Сегодня, 16 января, отмечается народный праздник Гордеев день. Православные почитают память мученика Гордия Каппадокийского. В народе в этот день спасали коров от злых ведьм и определяли, каким будет март. Подробнее об истории праздника, его традициях и запретах — в материале ИА «Первое областное».

История праздника

Гордий родился в конце III века нашей эры в Кесарии в христианской семье. Повзрослев, он прошел военную службу и впоследствии был удостоен звания сотника. Но когда на христиан начались гонения, он решил оставить службу и посвятить все свое время богу. Некоторое время он жил в пустыне, где готовил себя к исповеданию, а затем вернулся в Кесарию, чтобы защищать верующих.

Вскоре Гордия схватили язычники и подвергли жесточайшим пыткам за его веру. Несмотря ни на что мученик не желал отказываться от своей веры. Тогда император приказал обезглавить христианина, что и было сделано.

Традиции праздника

Наши предки верили, что в этот день голодные ведьмы, возвращаясь со своих гуляний, доили коров, причем с такой силой, что те погибали. Чтобы избежать несчастья, крестьяне привязывали к воротам сальную свечу и просили домового присмотреть за скотиной. Также было принято варить овсяную кашу на молоке и кормить ею коров.

На Гордеев день из деревень гнали чертей. Их узнавали по вывернутой мехом наружу шубе. Считалось, что они провоцируют людей на преступления, доводят до самоубийств, а также соблазняют женщин, и в результате таких союзов рождаются уродливые дети, которых называли упырями.

Запреты

На Гордеев день запрещено хвастаться и рассказывать о своих планах даже близким людям.

Не следует сегодня заниматься уборкой и выносить мусор, иначе вместе с ним из дома можно вынести все добро.

Лучше не ходить сегодня в гости и не принимать их у себя. Наши предки верили, что шумные застолья привлекут нечисть, которая поселится в доме.

Также сегодня не следует заниматься рукоделием, так как можно отогнать удачу.

Приметы

Считалось, какой погода будет на Гордеев день, таким будет весь март.

Если солнце светит ярко — значит, скоро наступят сильные морозы.

Если погода пасмурная — на следующей неделе будет оттепель.

Если приснилась ведьма — значит, скоро наладится личная жизнь.