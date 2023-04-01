Что запрещено делать 1 апреля, на Дарью Грязную

И почему у народного праздника такое название

Сегодня, 1 апреля, православные вспоминают святых Хрисанфа и Дарию, которые погибли от рук язычников. В народе в этот день отмечали Дарью Грязную. Почему у праздника такое название и что не рекомендуется делать в этот день — в материале ИА «Первое областное».

К 1 апреля на Руси снега оставалось уже совсем немного, повсюду были грязь и вода. В связи с этим наши предки дали Дарье прозвище «Грязная».

Традиции

Традиции праздника связаны в основном с пробуждением в этот день домового. Для того, чтобы задобрить его, наши предки оставляли на столе чашку с молоком и кусок каравая, который специально пекли в этот день, чтобы угостить его.

Запреты

1 апреля нельзя грустить, иначе домовой обидится и уйдет.

Женщинам сегодня не следует оглядываться на женские голоса, иначе весь год пройдет без внимания противоположного пола. При этом нужно обязательно оглянуться, услышав мужской голос.

А еще 1 апреля нельзя думать о плохом. Наши предки верили, что Дарья Грязная так обмажет одежду грязью, что отстирать ее будет невозможно.

Народные приметы