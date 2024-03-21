Что взять с собой в роддом

Молодая мама перечислила вещи, в которых может возникнуть необходимость в любой момент

Перед родами каждая мама, даже та, которая рожает не в первый раз, задается вопросом: что взять с собой в роддом помимо самых необходимых вещей? Ведь хочется, чтобы нахождение в роддоме было и безопасным для мамы и ее ребенка, и удобным. Жительница Тюмени Марина Вострякова рассказала нашим коллегам из издания «Тюменская область сегодня», что может потребоваться помимо стандартных халатов, сорочек и распашонок.

В первую очередь необходимо собрать все документы. Лучше их положить в отдельную папку и всегда держать под рукой. В доступе должны быть мобильный телефон и зарядное устройство.

Для родовой палаты необходимо подготовить тапочки, одноразовые подкладные пеленки и бутылочку с водой — только эти вещи и разрешены. Ну и телефон, конечно, тоже.

Для послеродового отделения список вещей значительно расширится. Молодой маме понадобятся средства личной и интимной гигиены, пара сорочек и халат, сменная моющаяся обувь, два бюстгальтера для кормления и вкладыши в них, а также крем для профилактики трещин сосков. Обязательно нужен молокоотсос, поскольку молоко может начать поступать сразу, а сцеживать его самостоятельно — не самая приятная процедура.

Может случиться так, что потребуется экстренная операция — кесарево сечение. Перед ней необходимо надеть компрессионные чулки, а после — не обойтись без бандажа, так как именно он значительно снижает болевые ощущения. Марина Вострякова рекомендует приобрести универсальный до- и послеродовой бандаж: он мягкий, а также его удобно надевать без посторонней помощи. И чулки, и бандаж лучше приобрести заранее и взять с собой.

Нелишними будут подушечка для кормления и пустышки. В их необходимости Марина также убедилась лично.

«Насчет пустышек для новорожденных ходит много споров, но на практике обойтись без них не всегда возможно. Если нужно выйти, оставив малыша, это приспособление пригодится, так как с маленьким ребенком становится проблемой даже просто сходить в душ. А бутылочка для смеси понадобилась в тот момент, когда малышка не могла высосать молоко из груди. Смесь приносили в шприцах, и кормить из них было сложно»,— рассказала Марина.

Для новорожденного нужно взять с собой памперсы № 1, распашонку, чепчик, детское мыло. Также молодая мама рекомендует взять трикотажные тянущиеся пеленки, которые спасут, если ребенок во время пеленания активно шевелит руками и ногами. При использовании обычных пеленок есть риск, что в результате детский кулачок окажется около лица или в неудобном положении, из-за чего малыш все время будет плакать.

А еще пригодятся распашонки с закрытым рукавом. По словам Марины Востряковой, стричь ногти детям в роддоме не рекомендуют, а варежки могут слетать. Распашонки с закрытым рукавом будут очень кстати.