Что взять на работу в качестве перекуса

Почему бутерброды не подходят

При слове «перекус» у людей обычно возникают ассоциации с бутербродом, шоколадкой и чаем, чипсами и прочей не очень полезной пищей. Время от времени, конечно, можно позволить себе какую-то «вредность», но постоянное неправильное питание грозит набором лишних килограммов, проблемами с желудочно-кишечным трактом, риском развития сахарного диабета и других заболеваний.

«Готовить перекус следует заблаговременно, чтобы в спешке не соблазняться печеньем или колбасой из рабочего буфета. Также надо помнить о сытном завтраке, полноценном обеде и неперегруженном ужине, а вот между ними можно устроить два перекуса», — говорят врачи.

Что подходит для утоления легкого голода: банан, яблоко, апельсин, вареное яйцо, 60 г тунца в собственном соку, 30 г лесных или грецких орехов, стакан винограда или ягод — 200 г, кусочек цельнозернового хлеба — 40 г, несколько цельнозерновых крекеров, 30 г нежирного мяса, рыбы или птицы, стакан мюсли или овсяной каши — 200 г, салат или другая листовая зелень — 400 г, стакан натурального фруктового сока с мякотью (без добавления сахара), стакан молока, кефира или натурального йогурта, 200 г приготовленных или свежих овощей — моркови, перца, капусты, сельдерея, листового салата.