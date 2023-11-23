Что учесть при выборе термокружки

Какая модель будет универсальной

С наступлением холодов повышается актуальность применения термосов или термокружек. Если у вас еще нет такой вещи, нелишним будет ознакомиться с параметрами, которые надо учитывать при ее выборе.

Объем. Тут стоит ориентироваться на свои привычки, например, нужно отследить, сколько стаканчиков кофе выпивается вами за день или какое количество воды остается в полулитровой бутылке к вечеру. Если вы пьете часто, берите кружку на 500—700 мл, если хотите полегче и имеется доступ к воде — 350—480 мл. Отметим, при неполном заполнении термокружки жидкости в ней остывают быстрее.

Форма. Поймите, зачем вам такая вещь и как часто она будет вами использоваться — это длительные прогулки, кофе с собой, запаривание крупы, заваривание чая в офисе, применение в автомобиле во время пробки или она нужна для похода.

Материал. Идеальным вариантом станет нержавеющая сталь с вакуумной изоляцией стенок — они продолжительнее сохраняют температуру. Допускается и совмещение материалов: металл + керамика или металл + стекло. Пластик — это наиболее бюджетно и легко в носке, но сохранность тепла у него плохая.

Крышка. Герметичнее та, что закручивается, но ее сложно будет открывать одной рукой и не всегда удобно использовать. Крышка с клапаном является универсальной, и стоимость ее будет выше. Бюджетными можно назвать варианты с ползунком.

К универсальным моделям относят:

• автокружки — их удобно использовать за рулем или в офисе, они с клапаном в одно открытие и с дополнительной защитой от протечки;

• кружки с поилкой и замком с фиксатором — идеальны для тренировок и любителей пить на ходу. Их также часто приобретают для детей;

• термосы для еды с широким горлышком и приборами в комплекте — избавляют от надобности подбора дополнительных аксессуаров.