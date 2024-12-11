Что стало с обращениями южноуральцев на прошлую прямую линию губернатора

Собрали еще несколько фактов из разных уголков Челябинской области

В течение года ИА «Первое областное» рассказывало, как продвигается решение вопросов жителей Челябинской области, заданных на прямой линии губернатора в декабре 2023 года. Тогда прозвучало более 8 тысяч обращений.

Алексея Текслера спросили о возможной поддержке молодым педагогам. Глава региона анонсировал эту меру поддержки.

С начала нового учебного года в 2024 году молодые педагоги Челябинской области начали получать единовременные стимулирующие выплаты.

«В сентябре этого года получила выплату в размере 60 тысяч рублей за один год работы. Очень даже порадовало это нововведение, так как дополнительная выплата улучшает финансовое положение, особенно в начале профессиональной карьеры, поскольку заработная плата невысокая у начинающих педагогов», — рассказала учитель иностранных языков гимназии № 96 Анастасия Котлованова.

В пригороде Челябинска — микрорайоне Вишневая Горка, как и по всему Южному Уралу, люди объединились для помощи бойцам на специальной военной операции. На прямую линию обратилась ветеран сферы образования Золия Фаткуллина с просьбой выделить для пенсионеров помещение для встреч и плетения сетей.

Сейчас в Вишневой Горке образовалась связь поколений. О местных волонтерах узнали в районе и области.





Фото из личного архива Золии Фаткуллиной

«Мы так же работаем, только в связке со школой. Собираем посылки, вяжем сети на территории школы, как серебряные волонтеры принимали участие на волонтерском слете в Рощино, сотрудничаем с депутатом, которая по просьбе выделяет транспорт, и мы выезжаем в театры, на концерты — в общем, коллектив пенсионеров в тонусе», — написала Золия Киньевна корреспонденту ИА «Первое областное».

От жителей Верхнеуфалейского городского округа год назад поступило 24 обращения. Большая их часть касалась ремонта грунтовочных дорог и освещения. Обращения отработали в рамках контрактов, сообщили в администрации округа.

По газификации Нижнего Уфалея проводятся изыскательные работы по объекту. Даутово стоит в программе газификации на 2017—2026 годы.

Звучал вопрос о завершении строительства объекта «4-я очередь городских очистных сооружений канализации в городе». Этот вопрос находится в работе, 9 декабря заключен контракт с подрядной организацией, которая выполнит данные работы.





Фото администрации Верхнеуфалейского округа

Масштабное благоустройство коснулось парка возле гимназии № 7 и площади возле городского Дворца культуры.

Спрашивали жители об установлении льгот при посещении учреждений культуры и спорта ветеранами боевых действий.





Фото Марата Муллыева, ИА «Первое областное»

В областных государственных музеях Челябинской области предусмотрено бесплатное посещение постоянных экспозиций ветеранам боевых действий при предъявлении удостоверяющего документа. Раз в три месяца идет акция «Музейная неделя», когда участники СВО и их семьи могут бесплатно побывать на выставках.

В 2023 году жители деревни Бухарино Сосновского района обратились на прямую линию губернатора по поводу уличного освещения. Алексей Текслер поручил ускорить работы и обеспечить освещение на всех четырех улицах деревни.

В январе 2024 года в деревне установили 58 светильников. В течение 2024 года обращений от жителей деревни по поводу освещения не поступало, сообщает администрация Сосновского района.

В поселке Октябрьском Копейского округа жители просили построить стадион для детей.

Этим летом велась реконструкция стадиона. Увеличили площадь поля, выровняли и отсыпали площадку.

«После реконструкции стадион будет огражден, появятся качественное освещение и трибуны. Планируется заведение водоснабжения. А для уборки территории приобретут специальную технику», — сообщили в администрации Копейского городского округа.

Фото администрации Копейского городского округа

На зимний период объект законсервировали, с наступлением тепла работы возобновят.

А в поселке Октябрьском Катав-Ивановского района стадион уже построили, рассказали в местной администрации.

Сегодня, 11 декабря 2024 года, вновь состоится прямая линия губернатора Челябинской области. На 9:00 поступило около 7,5 тысячи сообщений от южноуральцев.

До конца прямого эфира вы можете задать вопросы на сайте спроситекслера.рф или по телефону 8-800-500-74-50. Ожидается, что сегодня рекорд прошлого года по количеству вопросов будет побит.