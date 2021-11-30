Что сохранит витамин C в еде

О каких особенностях вещества нужно знать

Водорастворимый витамин C относится к неустойчивым соединениям, склонным к распаду от длительного хранения, также аскорбиновой кислоте присуще скорое окисление.

«С целью сохранения максимального количества витамина С придется учесть некоторые нюансы: для хранения таких продуктов не подходят металлические контейнеры, еще для них неприемлемы световое воздействие и повышенная влажность», — отмечают нутрициологи.

Также разрушение мощного антиоксиданта происходит, если продукты с витамином C сушить, продолжительно нагревать в посуде без крышки или повторно разогревать готовые блюда.