Что разрешается дарить учителю по российским законам

И может ли педагог отказаться от подарка своих подопечных

В День учителя школьники и их родители обязательно поздравляют своих педагогов. Причем каждый старается сделать это как можно лучше: дарят карточки в магазины, букеты и сладости… Между тем далеко не каждый презент можно назвать законным. Мы узнали, что разрешено дарить педагогам.

«Главное правило: стоимость подарка от учеников или их родственников не должна превышать 3000 рублей. Поэтому на всякий случай стоит сохранить чек», — поясняет сайт «Госуслуги».

Но независимо от цены можно дарить обычные подарки: цветы, кофе, чай, книги.

Имейте в виду, что учитель вправе отказаться от подарка, в том числе из-за стоимости или просто так.

И еще: в ответ на подарок нельзя ничего требовать. Дарение всегда безвозмездное.

Денежный подарок на сумму более 3000 рублей или в обмен на обещания хороших оценок и зачета может быть расценен как взятка: ответственность наступает по ст. 290 и 291 УК РФ.

Кстати, каждая школа может издавать свои правила, которые вводят дополнительные ограничения на получение подарков. За нарушение таких ограничений учителя могут привлечь к дисциплинарной ответственности.