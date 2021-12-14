Что нужно знать при покупке фейерверка к Новому году

Некачественная пиротехника может и украсить, и омрачить праздник

Каждая семья хотела бы отметить Новый год незабываемо. Помимо вкусной еды, общения с близкими людьми и веселой музыки, торжество прекрасно украшают салюты и фейерверки. Но прежде чем устроить праздничное зрелище, нужно как следует подготовиться. Начать советуем со знакомства с правилами, которые четко регламентируют использование пиротехнической продукции. Роспотребнадзор напоминает, что это важно, так как некачественный салют может не только испортить праздник, но и привести к трагическим последствиям.

В первую очередь стоит тщательно выбрать место, где вы планируете приобрести товар — точка покупки обязательно должна быть сертифицирована. По закону торговать пиротехническими изделиями можно только в магазинах, отделах, киосках и павильонах, которые обеспечивают сохранность продукции и исключают попадание на пиротехнику прямых солнечных лучей, атмосферных осадков. Продажа пиротехнических изделий запрещена на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, подземных сооружениях и вокзалах. Кроме того, купить такой товар могут только те, кто пересек рубеж 16 лет.

Перед покупкой попросите продавца показать сертификат на выбранную ракету, петарду или хлопушку. В онлайн-магазинах такие документы также должны быть доступны для ознакомления. Если этих документов не оказалось, лучше отказаться от покупки пиротехники у этого продавца.

При покупке фейерверков и петард следует обратить внимание на упаковку: она не должна быть деформирована или вскрыта. Кроме того, на каждом пиротехническом изделии должен быть сертификационный знак и маркировочные обозначения на русском языке. Маркировка должна сообщать о том, где товар был произведен, как с ним обращаться, к какому классу опасности относится. На этикетке также должна быть информация и о том, как хранить и утилизировать салют после использования. В инструкции по применению должна содержаться информация об опасных факторах и зоне использования. Полный перечень требований к маркировке можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора. Но отметим, что существенное значение имеют обозначения стандартов, по которым пиротехника была произведена.



Пиротехнические изделия делятся на 5 классов опасности, обозначаются римскими цифрами. Первые три класса разрешены для свободной продажи и не требуют специальных знаний и навыков: хлопушки, бенгальские огни, петарды, салюты, фейерверки, фонтаны и ракеты. Изделия класса IV и V являются профессиональной пиротехникой, которую можно приобрести, если вы имеете соответствующее удостоверение, а на применение таких «хлопушек» чаще всего нужна специальная лицензия. При выборе места использования необходимо строго руководствоваться инструкцией к конкретному изделию, в которой должен быть указан радиус опасной зоны. Он составляет не более 30 м, 5 м и 0,5 м для изделий III, II и I классов соответственно.

Стоит помнить, что запуск фейерверков — зрелище красивое, но, к сожалению, небезопасное. Федеральное правительство не стало полагаться только на инструкции от производителей и разработало целый свод правил по использованию пиротехники. Все они изложены в отдельном постановлении. В документе прописаны требования пожарной безопасности как для магазинов, которые продают салюты, так и для людей, которые их запускают.

Итак, где нельзя запускать салюты:

— в любом крытом пространстве (здании, помещении и так далее). Здесь исключение сделали только для бенгальских огней, но и с ними стоит быть аккуратными;

— с крыш, балконов, лоджий, выступающих фасадов зданий;

— на сценах, стадионах, спортивных площадках и так далее;

— на территории особо ценных объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищ, культового сооружения (например храма), заповедников, заказников и национальных парков;

— на территории взрывоопасного или пожароопасного объекта, на полосах отвода железных дорог, нефте- и газопроводов, ЛЭП.

В итоге получаем следующую картину — запускать салюты в общественных местах (на площадях, в парках, во дворах домов и школ, а также с балконов и лоджий) строго запрещено. Отвечать за нарушение придется по статье «Нарушение требований пожарной безопасности» Кодекса об административных нарушениях. Если праздничный салют закончится тяжелыми травмами или, того хуже, чьей-то смертью, последствия перейдут в уголовное наказание.



К слову, администрация Челябинска ежегодно публикует список мест, куда люди могут прийти в Новый год и запустить в небо салют. Он размещается на сайте мэрии к концу декабря. В прошлом году таких точек в мегаполисе было всего 12.

Купленный на Новый год фейерверк нужно правильно хранить. Пиротехнику можно оставлять только в сухом отапливаемом помещении в оригинальной упаковке, нельзя допускать нагревания. Если ваш салют случайно промок, не вздумайте сушить его на батарее или обогревателе. Помните: хоть он придуман для украшения праздника, это все-таки предмет взрывоопасный, его нагревание может привести к плачевным последствия. Детей от него нужно тоже оградить.

Если вы планируете запускать фейерверки, встречая 2022 год, помните о правилах безопасности и строго соблюдайте их. Не разрешайте вашим детям самостоятельно запускать петарды и позаботьтесь о ваших питомцах. С наступающим Новым годом!



Автор: Анастасия Брюшенко