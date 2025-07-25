Что нужно сделать в огороде в конце июля

Со сбором урожая лучше не затягивать

Агрономы рекомендуют не задерживаться со сбором урожая лука и чеснока в июле, иначе это худшим образом отразится на их хранении. После того как грядки с этими культурами будут освобождены, на их месте следует засеять сидераты — допустим, белую горчицу, которая растет весьма быстро.

«Сейчас можно приступить к высаживанию саженцев, как их называют, „усов“, корнеплодной садовой земляники, которую часто называют клубникой, что не совсем правильно. „Виктория“, кстати, тоже неверно. Пока „усов“ этой ягоды мало из-за того, что было достаточно жарко и сухо, но после дождей они начинают нарастать, поэтому люди активно рассаживают эту замечательную ягоду», — сообщает gorsite.ru.

Если в огороде имеются индетерминантные сорта томатов, их стоит подвязать, чтобы стебли не касались почвы, иначе после обильных осадков в холодные ночи повышается риск заражения фитофторозом.

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