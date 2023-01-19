Что нельзя делать в Крещение, 19 января, — народные приметы

Православные в этот день отмечают один из самых значимых христианских праздников

19 января отмечается один из самых значимых христианских праздников — Крещение Господне. В этот день принято окунаться в прорубь и запасаться освященной водой.

Считается, что вода, освященная представителем храма, сохраняет свойства в течение года. Ее используют в церковных обрядах, дают больным, также ею освящают жилища и землю. Однако воду не следует набирать в больших объемах. Священники говорят, что лучше взять небольшую бутылочку, а потом добавлять из нее по несколько капель в другую емкость с водой — чудодейственный эффект сохранится.

На Крещение девушки в последний раз пытались узнать свое будущее — гадали на первого встречного: если за воротами им встретится старик — это к добру, а если молодой парень — есть шанс выйти замуж в этом году. Свататься и венчаться в этот день считалось к долгому и счастливому браку. На Крещение на Руси ждали прихода крещенских морозов, которые отличались особой силой. Однако в этом году на Южном Урале погода мягкая и не изменится в ближайшие дни.

19 января нельзя желать другому человека зла, задумывать недоброе, сплетничать, осуждать кого-то, иначе это вернется к злопыхателю бумерангом. Также считается, что нельзя давать в долг, таким образом легко спугнуть удачу и достаток.

А еще в ночь на Крещение снятся вещие сны. Если сон светлый и приятный, то все, что приснилось, предвещает только хорошие события. Страшный и мрачный сон предупреждает о плохом.