Что нельзя делать в Ефимов день, 24 марта

Народный календарь дает советы садоводам и девушкам, которые хотят замуж

В народном календаре 24 марта — Ефимов день. Свое название он получил в честь новгородского архиепископа, который жил в XV веке.

На Руси считали, что в этот день начинается движение сока в березах, и приступали к работам на огороде — копали землю, готовились к первым посадкам. Для Урала, конечно, под конец марта это не актуально. Однако ради забавы можно проверить правдивость примет, которые связаны с Ефимовым днем.

В народе верили: если 24 марта тепло, теплым будет и лето.

Если вороны много и громко каркают — к непогоде.Жаворонки прилетели — к дальнейшему потеплению.А вороны сидят на земле — к холодам.

Совершенно особую роль в этот день отводили кукушке. Во время ее кукования 24 марта нельзя было разговаривать и давать обещания, потому что считалось, что они не сбудутся. И нельзя было спрашивать у кукушки, сколько осталось жить — считалось, что это приведет к болезни.

На Ефимов день женщинам запрещали оставлять детей у родственников и друзей, чтобы те не росли капризными. Также женщин просили поплакать, считалось, что тогда у них в течении года будет мало слез. Если плакала девушка, это могло помочь ей быстрее выйти замуж.

На Ефимов день нельзя ругаться с родителями. И по возможности лучше не желать кому-то здоровья, не говорить «здравствуйте», так как можно, напротив, забрать его.

24 марта отмечают Международный день борьбы с депрессией, День вверх тормашками, Международный день иллюзионистов, Всемирный день борьбы с туберкулезом, День штурманской службы ВВС РФ и День мастера маникюра.

Именины у Василия, Георгия, Ефима и Ивана.