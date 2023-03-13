Что нельзя делать в день Василия Исповедника, 13 марта

И как узнать прогноз на весну по длине сосулек

13 марта православная церковь почитает преподобного Василия Исповедника. В народном календаре за ним закрепилось прозвище Капельник. Имея в виду капель, люди говорили: «Придет батюшка Василий Капельник — и зима заплачет».

Из-за числа «13» этот день считали одним из самых несчастливых в году. Поэтому люди старались быть предельно осторожными и пытались любым способом защитить себя и свою семью от зла. Считалось, что в этот день нельзя выходить из дома без молитвы. И лучше взять с собой защитный амулет.

Наши предки верили, что в этот день нельзя лить воду в костер, чтобы его затушить, и плевать в него. Запрещено также во время разжигания огня громко говорить, а также выяснять отношения — беда случится.

На Руси 13 марта радовались приходу весны и наблюдали за сосульками. Если они длинные, то скоро будет тепло.

Женщины в этот день пекли калачи, которые по форме напоминали сосульки, и угощали ими родных и соседей. Считалось, если съесть калач утром, то год пройдет удачно, будешь жить в достатке. Также сосульки приносили домой, топили их, а затем талой водой обрызгивали все углы — этот ритуал сулил счастье.

Если дождь идет 13 марта, то лето будет мокрым.

Солнце в кругах — к хорошему урожаю. Если прилетели жаворонки и грачи, то холодов больше не будет.

Грач прилетел — снег сойдет рано, а лето будет дождливым.

13 марта отмечают именины Артем, Василий, Сергей, Кира, Марина, Николай, Арсений.