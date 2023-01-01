Что нельзя делать в День Илии Муромца 1 января

И какая примета сулит богатство

По народному календарю, 1 января отмечают день святого мученика Вонифатия и день памяти преподобного Илии Муромца Печерского.

Считается, что в этот день нужно проявлять радость, быть добрым, мягким, заботливым. Поэтому в первый день нового года нельзя ругаться, выяснять отношения, повышать голос на других людей, иначе весь 2023-й год пройдет в ссорах.

Также запрещено материться и упоминать черта. Считается, что это может привлечь в дом нечисть, и она будет вредить вам вплоть до разорения.

А еще нельзя класть гостей в кровать, где обычно спят супруги, иначе в будущем возможны измены.

И нельзя пришивать пуговицы, иначе в дом вернутся старые проблемы.

Также нельзя выкидывать или отдавать вещи из дома — плохая примета, можно вынести из дома удачу и благополучие. С возвратом долгов также лучше повременить до завтра, отдавать долги 1 января — к бедности и разорению. Брать деньги в долг 1 января также запрещено.

Также не рекомендуется 1 января употреблять спиртные напитки. Лучше как раз помолиться об исцелении от зависимости святому Вонифатию — его считают покровителем трезвенников.

А еще не забудьте обратить внимание на первого встречного человека, когда сегодня пойдете на улицу. Считается, что встретить мужчину — к богатству, а женщину — к бедности.

И не забудьте 1 января совершить хотя бы один хороший поступок.