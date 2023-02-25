Что нельзя делать в день Алексея Рыбного 25 февраля

И о чем молиться православным

В народном календаре 25 февраля — день Алексея Рыбного. Считается, что на Алексия (Алексея) начинает таять снег и очень хорошо ловится рыба. Поэтому хозяйки старались готовить в этот день рыбные блюда, например, расстегаи.

На Алексея Рыбного наши предки остерегались употреблять в пищу мясо. А еще не начинали новые дела и не планировали дальнюю дорогу. Люди верили, что начатое в этот день дело провалится, а путника в пути будут поджидать препятствия.

На Алексея Рыбного запрещалось надевать старые вещи, они могли притянуть к человеку проблемы из прошлого. Также в этот день следовало следить за своими поступками и словами. Скандалы и ссоры, начатые 25 февраля, могли привести к затяжному конфликту. А обман собеседника к тому, что и сам обманщик станет жертвой мошенничества. От черных мыслей в этот день также следует отказаться, иначе этот день станет началом черной полосы.

В доме в этот день должен царить порядок, а если кто-то заглянет к вам на часок — нельзя отказывать в гостеприимстве.По народным приметам, чем морознее на Алексея Рыбного, тем теплее будет март. Воробьи расчирикались — будет оттепель. Холодный и сухой день — август будет жарким. Сильный ветер — к метели или бурану. Вьюга — летом будут часто идти дожди. Утром на окнах появился иней — погода переменится на противоположную.

В этот день православные молятся святителю Алексию, митрополиту Московскому и Всея России, о благополучном путешествии, о примирении с врагами и недругами, о лечении испуга, боязливости, страхов, а также о благополучном завершении судебных дел.