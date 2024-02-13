Чего нельзя делать при обнаружении подозрительного предмета

И какие действия, наоборот, предпринять

Чего нельзя и что следует сделать, если вы обнаружили в транспорте, в помещении или на улице подозрительный предмет, во вторник, 13 февраля, напоминает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Первое, о чем нужно помнить: подозрительные предметы категорически запрещается трогать, вскрывать или передвигать. Также не нужно использовать вблизи находки мобильные телефоны или средства радиосвязи. Необходимо немедленно сообщить о предмете в полицию или другие компетентные органы», — рассказывают в пресс-службе.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте:

1. Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить.

2. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома:

1. Спросите у соседей. Возможно, он принадлежит им.

2. Если владелец предмета не установлен, немедленно сообщите о находке в компетентные органы.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении:

1. Немедленно сообщите о находке администрации или охране учреждения.

2. Зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного предмета.

3. Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного предмета и опасной зоны.

4. Дождитесь прибытия представителей компетентных органов, укажите место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.

5. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо знать о случившемся.

Также помните, что на наличие взрывного устройства могут указывать следующие признаки:

— провода, небольшие антенны, изолента, шпагат, веревка, скотч в пакете либо торчащие из пакета батарейки;

— шум, щелчки (это может быть тиканье часов);

— необычное размещение предмета или сам предмет, который не должен находиться там, где находится;

— специфический запах.