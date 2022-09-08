Что нельзя делать 8 сентября в Натальин день

Рассказываем о приметах, популярных в России

8 сентября по народному календарю отмечается Натальин день.

Православная церковь почитает сегодня память раннехристианской мученицы Наталии. Ее муж Адриян пострадал за веру от гонений язычников. Наталия оставалась с ним до конца, ободряя и укрепляя в вере.

На Руси этот день называли днем Натальи Овсянницы. Хозяюшки непременно угощали семью овсяными блинами и овсяным киселем. Не забывали и про лошадей — трудягам также доставалась хорошая порция лакомства.

Но считалось: в Натальин день нельзя переедать. Если объесться, начнутся проблемы с финансами. Также 8 сентября нельзя лениться, ссориться, сквернословить и на кого-либо обижаться.

А еще наши предки заметили, что на Наталью Овсянницу день убывает примерно на три часа, если сравнивать его с днем летнего солнцестояния.Также в России 8 сентября отмечают День Бородинского сражения и День финансиста, а в мире — Международный день грамотности и Международный день солидарности журналистов.