Что нельзя делать 29 марта, в Саввин день

И почему этот праздник связан с телегами

Сегодня, 29 марта, православные вспоминают святого мученика Саввина Египетского. В народе этот день называли Тележным. Считалось, что на Саввина уже полностью разрушался санный путь, и наши предки готовили телеги. Подробнее о традициях праздника, его запретах, а также народные приметы, по которым на Руси определяли погоду, — в материале ИА «Первое областное».

Традиции праздника

29 марта на Руси устанавливалась теплая погода. Бежали ручьи, таял снег. Санного пути уже почти не было, и наши предки переходили на «летний транспорт» — телеги. Перед тем как запрячь в них лошадей, телеги тщательно проверяли и подготавливали для полевых и прочих работ.

После проверки телеги у наших предков была традиция объезжать на ней свое селение. Считалось, что это принесет удачу.

А еще наши предки 29 марта проводили специальный обряд на урожай: утром раскидывали по огородам и полям навоз, читали молитву «Отче наш» и молились Богоматери.

В наши дни жители мегаполиса могут подготовить к летнему сезону свои автомобили.

Запреты

В этот день девушкам не стоить принимать от своих молодых людей предложение руки и сердца. Согласно поверьям, ее семейная жизнь будет несчастной.

Нельзя на Саввина таскать тяжелые сумки, иначе весь год пройдет в заботах и хлопотах.

Одалживать деньги в этот день также не рекомендуют. Считается, что в ближайшем будущем самому дающему придется просить взаймы.

А еще 29 марта не следует переезжать, иначе начнутся финансовые проблемы и трудности в карьере. Если же переезд перенести невозможно, то, по поверьям, от неприятностей защитит специальный ритуал: утром необходимо перекреститься, выпить три глотка святой воды, утереться полотенцем и им же вытереть пол около входной двери нового места.

Народные приметы