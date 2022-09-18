Что нельзя делать 19 сентября в день памяти Захария и Елисаветы

И почему это лучший день для генеральной уборки

В воскресенье, 19 сентября, православные отмечают день Захария и Елисаветы — родителей Иоанна Крестителя.

Считается, что Елисавета первая предсказала своей двоюродной сестре Марии рождение Иисуса Христа. Поэтому на Руси в этот день прислушивались к предсказаниям и ворожили — например, на суженого, на судьбу.

Также считалось, что люди, рожденные на Захария и Елизавету, особенные — им не страшна нечистая сила. А ее боялись. И, чтобы не навлечь беду, в этот день было запрещено оборачиваться по дороге домой.

На Захария и Елисавету хозяюшки делали генеральную уборку дома. Считалось, что таким образом женщины избавляются от негатив, освобождая в доме место для хорошего, интересного.

По дню Захария и Елисаветы делали прогноз на зиму. Если листья рябины уже пожелтели, значит, зима придет рано и будет холодной. Если на дереве много ягод — жди дождливую осень.Какой будет погода в Челябинской области 18 сентября, читайте по этой ссылке Также в этот день мир отмечает День работников леса и Всемирный день мониторинга воды.

В Казахстане это День матери, в Армении — День астрономии, а в Азербайджане — День национальной музыки.