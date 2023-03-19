Что нельзя делать 19 марта в Константинов день

И как узнать прогноз погоды на остаток весны и лето

19 марта 2023 года православная церковь вспоминает мученика Константина, и по народному календарю наступает Константинов день. На Руси в этот день проявляли заботу о чистоте воды и колодцев.

Чтобы в колодцы не стекала грязь, в этот день нужно было вытоптать снег вокруг колодца. Первый круг обычно вытаптывал именинник — мальчик по имени Константин.

Основные запреты на день также связаны с этой темой. Считалось, что 19 марта нельзя попусту тратить воду, нельзя обходиться с ней неуважительно и плескаться — так человек притягивает неудачи. Также считалось, что возле колодца в этот день нельзя ругаться.

И нельзя пить из чужого колодца или из чужой чашки, иначе в своем колодце вода пересохнет и начнутся проблемы с доходом. Вода в колодцах в этот день считается целебной. Такой же силой, уверяли предки, обладала и талая вода, а также вода из родника.

Сны на 19 марта считаются вещими. О них никому нельзя рассказывать, иначе хорошие сны не сбудутся, а плохие станут реальностью.

По народным приметам, если днем 19 марта стоит мороз — весна будет теплой, а лето жарким. Если вороны собираются в стаи и громко каркают — к ненастью. Утром мороз — впереди будет еще 40 холодных утренников.Сегодня именины у Аркадия, Елены, Константина, Максима, Федора и Юлиана.В современной России 19 марта 2023 года отмечают День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, День клиента, а также День моряка-подводника.