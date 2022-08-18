Что нельзя делать 18 августа, в день Евстигнея Житника

И как сегодня принимать удачу

В народном календаре 18 августа получило название Евстигнея Житника. Православная церковь вспоминает память Евсигния Антиохийского, жившего в III—IV веках.



Народные поверья гласят, что для привлечения удачи в этот день следует работать молча, а для сохранения здоровья спины садоводам стоит поделиться урожаем с соседями.



На Руси 18 августа запрещалось торговать и делать покупки, есть и петь, вести важные переговоры, ссориться и конфликтовать с родственниками.



А еще считается, что если на Житника будет холодно, то и первый месяц зимы будет таким же. Купающиеся в этот день чайки в воде — к ненастью. Но если на улице 18 августа прохладно, а на болоте квакают лягушки, то скоро потеплеет.



Сегодня также отмечается День географа. Он был учрежден благодаря инициативе Русского географического общества, поддержанной президентом страны Владимиром Путиным.

