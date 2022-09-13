Что нельзя делать 13 сентября, в Куприянов день

И какие праздники отмечают сегодня в современной России

13 сентября православная церковь чтит память святого Киприяна Карфагенского, который жил в третьем веке. Он был епископом Карфагена и прославился как талантливый богослов.

В народном календаре имя епископа трансформировалось в более привычное слуху россиян имя — Куприян. Но традиции сохранили связь с историческим персонажем. Так, в Куприянов день действует запрет на любые конфликты и ссоры с окружающими. Нельзя повышать голос на другого человека, употреблять бранные слова.

Также считается, что в этот день нельзя завязывать узлы, в том числе заниматься рукоделием с нитками.

А еще народный календарь не советует занимать деньги, в противном случае до конца года у вас будут проблемы с финансами.

И нельзя брать подарки от незнакомых или малознакомых людей, иначе вместе с подарком можно забрать чужие проблемы и болезни.

В этот же день отмечали Журавлиное вече. Считалось, что в это время журавли собираются на болоте и держат совет: когда и как отправляться на юг. Чтобы птицы наелись перед дальней дорогой, человеку нельзя было собирать рябину. Но в этот день старались начать сбор клюквы (она считается журавлиной ягодой) и корнеплодов: репы, моркови, свеклы, картофеля.