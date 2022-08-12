Что нельзя делать 12 августа, в Силин день

И зачем заготавливать веники из осины

В народном календаре 12 августа известно как Силин день. Православная церковь вспоминает апостола Сила, который был соратником святого Павла и всю жизнь проповедовал христианство.

На Руси верили, что в Силин день даже немощные люди могут обрести богатырскую силу, и поэтому брались за тяжелую работу. А еще — заготавливали осиновые банные веники. Считалось, что позже они придадут человеку сил и здоровья, избавят от болезней и порчи.

В этот день нельзя отказывать никому в помощи, иначе в жизни вас будет ждать черная полоса. Также не следует переедать, иначе в будущем столкнетесь с бедностью.

А еще считается, что Силин день не подходит для косметологических процедур. На Руси старались в этот день даже ногти не остригать, чтобы не навлечь на человека серьезные проблемы со здоровьем.Сегодня также отмечается День Военно-воздушных сил России и Международный день молодежи. Между тем в США 12 августа отмечают День персонального компьютера и виниловой пластинки, в Таиланде — День матери, в Бразилии — День отца, в Индии это День библиотекаря.