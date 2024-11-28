Что находят в канализации Челябинска сотрудники горводоканала

Съемочная группа телеканала «URAL1» провела день с бригадой МУП «ПОВВ»

Сотрудники горводоканала Челябинска ежедневно сталкиваются с неожиданными находками в канализационных трубах. Влажные салфетки, туалетная бумага, грибы и даже велосипедные рули — это лишь часть того, что они извлекают из сети.

В ноябре в Ленинском районе из коллектора достали кучу мусора, состоящую в основном из влажных салфеток и туалетной бумаги. Извлекать предметы, забивающие трубы, помогают специальные машины.





«Это шланг высокого давления, он дает 250 атмосфер. Мы используем различные насадки, которые называются форсунки. Они под давлением проходят по трубе и вытаскивают весь мусор, как зонтик», — рассказал водитель-оператор Александр Чирков.





Крупный мусор извлекают «кошками». Они цепляют тряпки и предметы, их можно поднять из колодца сверху. Однако иногда приходится домывать трубы вручную. Сотрудник опускается в колодец в специальной защитной одежде и собирает остатки содержимого засора в ведро.

«Бывали моменты, когда ты залезаешь в колодец и не знаешь, как это пробить. Их было очень много. Здесь практически все нужно чистить. Очень много работы», — поделился слесарь Владислав Густов.

В местах, где большая машина не пройдет, засор устраняют механическим способом — тросиком. Часто такая технология применяется во дворах.

«Вон Гагарина, 28—30, между ними коллектор. Две недели назад вот такую гору тряпок вытащили, и так там каждую зиму продолжается. Самим интересно. В один месяц там бываем, самый холодный, январь. Когда холодно, почему-то все встает», — отметил мастер бригады Ленинского района МУП «ПОВВ» Алексей Дмитриев.

Самым проблемным сотрудники называют именно Ленинский район — из-за изношенных коммуникаций. Часто виновниками засора становятся сами люди, которые выбрасывают в унитаз крупные предметы. Так, при журналистах в коллекторе обнаружили велосипедный руль.





«Штаны достаем оттуда, тюль, полотенца, ложки, вилки, вот телефоны тоже уже говорили, бывает, падает, выпадают в унитазе. Очень много мусора. Люди не понимают, что туалет — это не мусорное ведро», — рассказала сотрудница МУП «ПОВВ» Ольга Пшеницына.

Чтобы не доставлять неудобств себе и соседям, с канализацией нужно обращаться максимально бережно.