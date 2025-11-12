Что на самом деле нужно для здорового сна, выяснили эксперты

Роспотребнадзор собрал список решающих факторов

Специалисты Роспотребнадзора напоминают: для полноценного отдыха важна не только продолжительность, но и качество сна, сообщает Башинформ.ру. Ключевой фактор — соблюдение режима. Ложиться спать рекомендуется не позднее 23:00, а просыпаться и отходить ко сну лучше в одно и то же время, даже в выходные дни. Такой распорядок помогает настроить внутренние биоритмы и обеспечивает лучшее восстановление организма.

Однако на качество отдыха влияет множество мелочей. Яркий свет от экранов смартфонов и телевизоров перед сном мешает мозгу настроиться на сон, поэтому от гаджетов лучше отказаться как минимум за час до отдыха. Также негативно сказываются вечерние интенсивные тренировки, обильный кофеин и слишком высокая температура в спальне. Идеальной для сна считается прохладная атмосфера — около 19 градусов.

Для тех, кто не может обойтись без дневного отдыха, действует простое правило: спать днем можно только до 15:00 и не более 30 минут. Длительный дневной сон сбивает природные ритмы и мешает полноценно выспаться ночью.