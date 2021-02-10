Что известно об отмене занятий в школах Магнитогорска 10 февраля

В отличие от Челябинска, город не так охотно идет на уступки ученикам





«10 февраля школы работают в обычном режиме — все дети учатся», — сообщает городское управление образования.



Напомним, в Челябинске минувшей ночью похолодало до −30 градусов. Из-за мороза не учится



Ночь на четверг, 11 февраля, обещает быть более теплой. Но вероятность отмены занятий все равно сохраняется.



Прогноз погоды в Челябинской области на 10 февраля читайте в нашем





Морозы в Магнитогорске не так суровы, как в областном центре. Власти решили не отменять занятия в местных школах в среду, 10 февраля.Напомним, в Челябинске минувшей ночью похолодало до −30 градусов. Из-за мороза не учится вся начальная школа в первую и вторую смену.Ночь на четверг, 11 февраля, обещает быть более теплой. Но вероятность отмены занятий все равно сохраняется.Прогноз погоды в Челябинской области на 10 февраля читайте в нашем материале