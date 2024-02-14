Что и как челябинцы рассказывают о любви

Подборка историй, объединенная одной темой — романтика и чувства во всех проявлениях, пусть и не всегда счастливых

В преддверии Дня святого Валентина корреспондент ИА «Первое областное» вышел на улицы Челябинска, чтобы узнать у людей, что самое яркое и запоминающееся было у них в отношениях. Мы ожидали услышать самые невероятные и романтичные истории знакомств и способов сделать предложение, хотели узнать, почему люди расстались со своей первой любовью и вспоминают ли ее. Мы готовы были собрать топ самых необычных свиданий. А еще хотели узнать секрет любви у милых пожилых пар, которые прожили вместе больше полувека. Всего ли мы добились из того, что запланировали? К сожалению, нет, но пойдем по порядку.

Хоть челябинцы уже много раз опровергали миф, что на Урале живут самые суровые люди, но все-таки есть что-то в наших соотечественниках, что не дает им открыто рассказывать о себе. Так, на простой вопрос «В чем секрет любви и семейного счастья?» супружеские пары с двумя детьми лет по 7—10 могут ответить «Не знаем, мы еще мало вместе». А на просьбу поделиться самым запомнившимся романтичным поступком могут ответить «У нас для себя романтично, а не для корреспондентов». Но многие просто проходят мимо, отмахиваясь или отвечая, что с журналистами общаться не хотят. И фотографировать не разрешают. К сожалению, не все могут с ходу поделиться сокровенным или же вспомнить, что в их жизни было место романтике, настоящей и чистой. Так, одна из женщин, которой мы задали вопрос, сначала ответила, что в ее жизни было все прозаично. А потом поделилась историей своего милого и комичного знакомства.





«Вы зверей любите, вы зоолог?»

«Он на меня посмотрел, сказал: „Вообще это мужской журнал“. Ну, я подумала: „Все, я уже больше к молодому человеку подходить не буду“»,

— вспоминает она.

«А если бы я не поехала в этот профилакторий дурацкий, я бы свое счастье профукала».





«Сейчас денег срублю с него»

Инна с будущим мужем работали на одном предприятии. Уже больше 25 лет назад Инну долго и упорно пытались отправить в санаторий. Она отказывалась, но потом все-таки решилась — и не зря, ведь познакомилась там со своей судьбой (шутит даже, что встретились два больных человека — в профилактории). На будущего супруга женщина положила глаз еще во время работы — понравился интеллигентного вида мужчина в очках. Хотела даже подойти в столовой и завязать там общение, спросить, чем сегодня кормят или что-то в этом роде, не важно, лишь бы разговорить привлекательного парня. Вот только серьезный вид молодого человека отпугивал и внушал одну лишь мысль: «Он меня точно завернет и отправит». Потом в профилактории Инна услышала, как ее будущего супруга зовут на осмотр по имени-отчеству:Но, кажется, что Инна интуитивно понимала — это ее судьба, надо что-то срочно предпринимать. И в один момент, когда увидела понравившегося мужчину с журналом «Медведь» в руках, спросила:Через несколько дней Инна с мужчиной должны были уезжать из профилактория и по случайности оказались в автобусе на соседних местах. И уже там по-настоящему познакомились и выяснили, что на самом деле у них много общего. Позже общение переросло в сильные чувства, которые не стихают и спустя 25 лет. И до сих пор Инна не верит, что с годами чувства проходят — говорит, что до сих пор сильно любят друг друга, всегда улыбаются и вместе шутят:

Другая история произошла с одной девушкой в магазине ювелирных украшений, где она и работала. Дарья стояла за стойкой, когда увидела нового клиента в брендовой одежде. Завидного покупателя хотелось забрать себе — отличную выручку можно с такого получить. Парень подошел к Даше и попросил показать несколько украшений. И тут произошло прямо как в фильмах на моментах со слоумо — Дарья взглянула в голубые глаза молодого человека, да так и ахнула от красоты. А после девушка разглядела и всего парня целиком а он был идеальным, как принц из сказки, ну просто по всем пунктам попадал в типаж. Дарья начала мило улыбаться — парень в ответ тоже, постепенно завязался разговор. А после покупки украшений молодой человек попросил Дашу написать номер телефона на чеке. Вот так пара и встречается до сих пор.

Доходился по мытому

После закрытия сессии Аня решила немного подзаработать. Вместе с подругой они по объявлению устроились горничными в отеле — почему бы и нет, до учебы еще далеко, можно немного и поработать, не только же на стипендию выживать. В один момент Анна мыла полы на лестнице, и мимо нее прошел очень красивый мужчина.

«Тут такие красивые постояльцы, а я как бабка в форме горничной с тряпкой в зубах», — подумала Аня и грустная продолжила работать.

Но через некоторое время девушка поняла, что слишком часто сталкивается с мужчиной — каждое утро и вечер. Оказалось, что это был не постоялец, а еще один работник гостиницы. После долгих ежедневных приветствий случилась небольшая курьезная ситуация — в комнатах для персонала Анна несла свои вещи, но выронила и потеряла штаны. И нашел их, по законам жанра, конечно же, понравившийся парень. Так пара и познакомилась. Сейчас они уже женаты, воспитывают ребенка. А девушка до сих пор шутит над мужем, что он «доходился по мытому».





Выключаем эгоизм и работаем над отношениями вместе

Хоть челябинцы и не торопились рассказывать все секреты удачного замужества и делиться рецептом семейного счастья, мы нашли милую пару, знающую толк в крепких отношениях. Александр и Наталья в браке уже почти 12 лет. О том, что помогает держаться вместе, отвечают однозначно — ценности, воспитываемые внутри семьи. На главные места пара выносит уважение друг к другу и поддержку, необходимость постоянно подогревать любовь и разделять интересы партнера. Залог любви, которая не угаснет сквозь годы, — это все делать вместе: вместе воспитывать детей, вместе работать над отношениями. А еще пара считает, что обязательно нужно выключать эгоизм, ведь брак, по их мнению, — это чтобы отдавать, а не перетягивать одеяло на себя. К слову, тепло и забота, царящие у пары, чувствуются с первого взгляда: по тому, как Александр поддерживает жену за руку, и по тому, как мило называет ее «Натали». Также супруги добавляют, что в их семье нет слова «развод», даже в шутку не произносят. Ведь важно строить свои отношения, даже когда есть недопонимание: после конфликтов пара, как поделилась, не ложится спать в разных комнатах или не поговорив и не помирившись.

«Ну, окей, ситуация плохая — но мы друг для друга все равно хорошие», — говорит Александр.

Познакомилась пара, кстати, достаточно необычно — не на улице или в приложении знакомств, а в церкви.

Здесь вам не Грузия

Но, к сожалению, не всем так везет в отношениях, да даже просто с попытками познакомиться с противоположным полом. Так, Ольга однажды разочаровалась в знакомствах вживую. После посещения салоны красоты Оля, красивая, с новой прической и макияжем, стояла на остановке и ждала свою маршрутку. Тут к ней подошел познакомиться парень — как можно было устоять перед такой шикарной девушкой! Пара недолго поболтала и договорилась о встрече в кафе. Вот там молодой человек и раскрыл себя. Сначала он пытался шутить, но получалось у него не очень, что сильно накаляло и без того неловкую атмосферу. А после попросил нашу героиню налить ему в чашку чай, мол, он недавно вернулся из Грузии, и там все девушки так делают. И в этот момент проговорился, что в Грузию летал сделать предложение — буквально пару недель назад. Ольга безумно хотела сбежать с такого «удачного» свидания и больше никогда не вспоминать о горе-ухажере, которого теперь забыла, как страшный сон.

Мы прожили 15 лет вместе

Другую грустную историю рассказал Дмитрий. На вопрос о романтичных историях из жизни он сразу ответил, что у него есть одна длиною в жизнь, но очень печальная. Около 15 лет назад Дмитрий познакомился с девушкой из Магнитогорска — сначала общались по переписке, потом решили встретиться. Мужчина приехал в другой город, долго бродил по улицам с разряженным телефоном, ожидая, когда у возлюбленной закончится рабочий день. Уже поздно вечером пара встретилась — немного погуляли по городу, а потом Дмитрий сел в поезд обратно до Челябинска. И буквально за пару часов мужчина понял, что хочет провести с девушкой всю жизнь, даже несмотря на ее честное признание, что она не может иметь детей. Но Дмитрия ничего не могло остановить — он знал, что эта девушка его судьба, они просто предназначены друг для друга. Тогда он сказал возлюбленной: «Выйдешь за меня, и мы справимся, у нас будут дети». Восемь лет спустя у пары родился сын. Они действительно справились и подарили друг другу небывалое счастье. Правда, не у всех историй бывает счастливый финал, и пару лет назад супруги расстались. Мы не знаем причин, но знаем одно — иногда настоящая и сильная любовь оставляет в глазах и на сердце человека отпечаток, который не сотрется уже никогда.





Мы понимаем, что не у каждого есть действительно романтичная история из жизни. Несколько молодых девушек на вопрос о милых историях из отношений ответили нам, что у них вообще нет историй отношений. Да и делиться с публикой своим самым личным не каждый захочет. А некоторые могут и растеряться и все позабыть, даже если пару недель назад им делали предложение в подводном отеле. Это не значит, что люди в Челябинске не знакомы с таким чувством, как любовь. Просто, кажется, каждый из нас носит все переживания и все радости глубоко в себе и делиться самым важным, самым мучительным или самым дорогим до сих пор готов не каждый.