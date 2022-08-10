Что грозит Google за отказ «приземляться» в России

Президент Владимир Путин подписал закон об оборотных штрафах

Накануне видеохостинг YouTube возобновил блокировки российских каналов. С площадки, например, исчез источник блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова с тремя миллионами подписчиков и госкорпорации Ростех с аудиторией в 45 тысяч зрителей. У России есть ответные меры — президент Владимир Путин подписал закон об оборотных штрафах за отказ от «приземления», сообщает федеральное издание ТАСС.

Закон о «приземлении», вступивший в силу 1 января этого года, обязывает иностранные ИТ-компании с суточной аудиторией более чем 500 тысяч пользователей создать представительство в РФ и зарегистрироваться в Роскомнадзоре.

ИТ-гигантов, отказавшихся следовать закону, будут штрафовать в размере 1/10 до 1/15 от общей суммы выручки, но не менее шести миллионов рублей. Повторное наказание еще выше — от 1/10 до 1/5 полученных доходов, но не менее 10 миллионов рублей. Штрафы будут высчитывать из средств, полученных на территории России.

Причем, такая практика есть в Австралии, Индии и Турции, поэтому «приземление» — идея не новая, и она не нацелена на уход зарубежных компаний. Дело в том, что государство требует соблюдать свои правила от платформы, которая работает (и зарабатывает деньги) на ее территории. А если компания что-то нарушит, юридические лица не должны ехать в страну, в которой находится головной офис компании: законы там работают не российские.