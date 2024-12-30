Что делать с найденным телефоном, чтобы избежать наказания

Важно помнить об уголовной ответственности

Каждый из нас в преддверии новогодних праздников мечтает о чуде. И тут кто-то находит посреди улицы или в магазине потерянный сотовый телефон и думает: вот оно — счастье! Однако такое «счастье» может обернуться серьезными проблемами, вплоть до лишения свободы. ИА «Первое областное» напоминает, что делать с найденной вещью, чтобы не стать фигурантом уголовного дела.

Совсем недавно в одной из организаций Челябинска у заместителя директора пропал телефон. И это в конце декабря, когда сдаются все отчеты, а в смартфоне вся необходимая информация. За помощью потерпевший обратился в отдел полиции «Советский»: рассказал о случившемся и попросил найти телефон. Не прошло и нескольких часов, как правоохранители установили девушку, у которой находилась пропажа, и вернули телефон владельцу. Так благодаря оперативности полицейских отчет был спасен.

А что с девушкой? Она избежала проблем, поскольку сама активно искала владельца.

Но эта история могла бы пойти по другому сценарию, если бы девушка, нашедшая телефон, попыталась стереть все следы бывшего владельца: сняла чехол, вытащила сим-карту, удалила все данные и не предприняла ни одной попытки, чтобы вернуть его законному владельцу. Тогда в отношении «счастливицы» возбудили бы уголовное дело по статье «Кража», максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до двух лет.

И потерять, и найти телефон может каждый. Последнему, чтобы избежать проблем, важно сразу же связаться с владельцем телефона и вернуть его. Если же по каким-то причинам это невозможно, важно обратиться в любой отдел полиции. И тогда и новогодние праздники, и любой другой день пройдет без проблем.

Материал создан ИА «Первое областное».