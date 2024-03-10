Что делать, если ребенок потерялся в торговом центре

Необходимо заранее проигрывать с малышом подобные ситуации

Вылазки в общественные места с маленькими детьми — это всегда приключения. И бывает так, что ребенка что-то отвлекло, и он потерялся. В таком случае не стоит паниковать: в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ напомнили о том, что делать в таких случаях.

Во-первых, с маленькими детьми необходимо заранее проигрывать подобные ситуации в домашней обстановке. Ребенку следует объяснить, что он ни в коем случае не должен идти куда-то с незнакомыми людьми. Лучше оставаться на месте или обратиться за помощью к человеку в форме. Кроме того, ребенок должен хорошо знать свои имя и фамилию, имена родителей и их номера телефонов, а также свой домашний адрес.

В случае, если ребенок все-таки потерялся, родителям рекомендуют действовать следующим образом:

нужно громко позвать малыша и осмотреться по сторонам;

не отходить далеко от того места, где вы видели ребенка в последний раз;

сообщить о потере малыша полицейским или охране;

обратиться на стойку информации, чтобы дать объявление о пропаже по громкой связи;

если время идет, а ребенок не найден, обойти территорию в радиусе до полукилометра и поспрашивать прохожих, показывая им фотографию ребенка. Возможно, кто-то видел вашего плачущего малыша.

Когда вы найдете ребенка, не ругайте его, а успокойте. Дома разберите возникшую ситуацию и сделайте так, чтобы она не повторилась вновь.

Эксперты также советуют положить в рюкзачок ребенка записку с данными родителей, их номерами телефона и адресом. Если ребенок совсем маленький, можно прикрепить соответствующую бирку на его одежду.