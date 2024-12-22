Что дарить в Год Змеи и когда он начнется, рассказала челябинский астролог

31 декабря будет новолуние — самое время загадывать желания



За характеристикой года Змеи мы обратились к игропрактику, преподавателю астрологии из Челябинской области Ольге Мунтаниной. Астролог подготовила рекомендации, при этом сделала акцент на дате наступления нового года по разным календарям.

«Для того, чтобы рассказать о 2025 годе — чего ожидать и как справлять, — приведу различные календари и методики астрологического прогноза. Начну с популярного китайского календаря. 29 января 2025 года, в первое новолуние в знаке Водолей, начнется Новый год по китайскому календарю. Это будет год Деревянной зеленой Змеи», — отмечает Ольга Мунтанина.

Ольга Мунтанина. Фото из личного архива

Змея очень почитаема в восточной символике. Поэтому акцент на все восточное можно делать и в вещах, и трендах, и в блюдах. Подойдут все подарки с изображением змеи, где она представлена мудрой и хорошей. Также рекомендуется дарить и надевать изделия с восточной и даже магической символикой. А вот изделия из кожи дарить и надевать не рекомендуется.

Самое главное, конечно, не атрибутика и вещи, а энергия и характер года, умение в него вписаться. В тренде будет мудрость, которая также одновременно вызывает уважение и опасение — прямо как у Змеи — владычицы года по китайскому календарю.

«Обращаю внимание, что это будет только с 29 января. Очень часто люди не задумываются, что отмечают, и уже 31 декабря заранее начинают справлять период, который еще не наступил. Я понимаю, что так все привыкли. Поэтому давать такие советы на саму новогоднюю ночь буду только в развлекательном контексте», — говорит астролог.

В саму же новогоднюю ночь еще сохраняется тренд прошлого года — Деревянный Дракон. Значит в подарках — символика Дракона, на столе — горячие и даже горящие блюда, специи.

В этом году будет интересное совпадение — в Новый год, а точнее, 31 декабря, ночью и утром будет новолуние, которое как раз знаменует новую энергию месяца и подходит для загадывания желаний и планирования месяца. Вообще, в этот раз подходящее время для загадывания желаний и составления планов на год: весь день 31 декабря до 9:25 01.01 (местное время), но, особенно — 31 декабря с 3:30 до 10:15.

К вопросу, когда и что справлять — есть еще один календарь, самый древний, зороастрийский. По нему Новый год начинается 21 марта. Кстати, на Руси Новый год раньше и отмечался именно в это время. Потом, в 1492 году его сместили на сбор урожая — на 1 сентября, и потом — на 1 января, по указу Петра I.

21 марта начинается природный и астрологический новый период, по карте которого астрологи будут делать прогноз. С 21 марта 2025 по 21 марта 2026 года по персидскому (зороастрийскому) календарю будет год Рыси. Это время встрясок, перемен, стремительных прорывов таких, как сам этот зверь. Таков был 1961 год — первый человек в Космосе. А в 1993 году — тоже году Рыси — 12 декабря была принята Конституция РФ.

Рысь благоволит авантюристам и спонтанным действиям. Это год встрясок, катастроф, хаоса и... веселья. А, значит, кому-то это точно будет на руку, каким-то новым или старым гениям в мире.