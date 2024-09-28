Что читают южноуральские политики

Смотрим и берем на заметку

Сегодня, 28 сентября, в России отмечается День деловой книги. Из таких книг можно почерпнуть свежие идеи или даже использовать их как руководство в той или иной ситуации. При этом не всегда деловой книгой может быть что-то вроде инструкции как разбогатеть или стать счастливым. Некоторые южноуральские политики, например, такими книгами считают романы популярных авторов. Смотрим, что читают местные власти и берем на заметку.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев любит перечитывать книгу «Мгновения истории. Старый Челябинск в открытках и фотографиях первой половины ХХ века». Он считает, что прочитать ее должен каждый южноуралец.

Мэр Златоуста Олег Решетников любит произведения с историческими фактами. Он советует произведения Анатолия Иванова и Захара Прилепина.

«Также люблю современную литературу, где поднимаются вопросы внедрения бережливого производства, организации эффективных процессов в сфере экономики и социальном управлении»,— говорит Олег Решетников.

Председатель избирательной комиссии Челябинской области Евгений Голицын предпочитает книгу Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа», и вот почему:

«Интересная и доступная книга по финансовой грамотности, которая разбивает определенные стереотипы и заставляет глубже задуматься о жизни. Книга Кийосаки предлагает как теоретические основы, так и практические советы, поэтому вы сможете найти для себя полезную информацию независимо от уровня вашей компетенции»,— отмечает Евгений Голицын.

Основные книги председателя Законодательного собрания Челябинской области Олега Гербера — Конституция РФ и Устав (Основной закон) Челябинской области. Он хорошо их знает и считает, что изучить их следует каждому южноуральцу. В числе любимых произведений Олега Гербера — «Преступление и наказание» Федора Достоевского.

«Это произведение про развитие общества и мировоззрение»,— считает председатель Заксобрания.

Начальник ФКУ управления региональных дорог «Южный Урал» Владимир Муравьев любит перечитывать книги «Планета людей» и «Ночной полет. Военный летчик» Антуана де Сент-Экзюпери; фантастические романы «Солярис» и «Фиаско» Станислава Лема; повесть-притчу «Скотный двор» Джорджа Оруэлла; научно-фантастический роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Почти все они знакомы каждому человеку. Возможно, перечитав их вновь, вы посмотрите на них под другим — деловым — углом.







Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов предпочитает цикл романов Теодора Драйзера «Трилогия желания», состоящие из книг «Финансист», «Титан» и «Стоик». Здесь тоже есть что почерпнуть тем, то интересуется финансами и политикой.