Что челябинцы смывают в унитаз

И почему так нельзя делать

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В самых разных районах Челябинска фиксируют засоры на сетях. Вот только оказывается, что жители сами добавляют своим домам проблем — скидывают в канализацию все, на что хватит фантазии. В мэрии показали, что коммунальщики находят в трубах.

Складывается ощущение, что унитазы для челябинцев — вторая урна. Так, в канализации находят тряпки, влажные салфетки, мусор, где-то — даже бахилы. Бригады МУП ПОВВ при устранении засоров по улицам Мамина, Зальцмана, Ярослава Гашека и Сталеваров вытаскивали «канализационных монстров», сбившихся в клубы размером со стопу взрослого мужчины.

В администрации города напоминают: засоры и «пробки» на сетях, а также неприятный запах в домах появляются тогда, когда в туалет скидывают обычный мусор.