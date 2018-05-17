/ В Челябинской области объявлен оранжевый уровень опасности

На Южном Урале возможны стихийные бедствия.

Оранжевый уровень погодной опасности установлен в Челябинской области. Это значит, что в регионе есть вероятность стихийных бедствий, а также возможно нанесение ущерба. Прогнозируется сильный ветер, гроза и даже заморозки.

Также, по данным Гидрометцентра, в области сегодня, 17 мая, объявлена высокая пожароопасность. Это четвертый уровень специальной шкалы из пяти возможных.

17−19 мая в Челябинской области высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. — сказано на официальном сайте гидрометцентра.

Добавим, в регионе продолжают бушевать природные пожары. Только с начала этого года на Южном Урале выгорело 12 тысяч 366 гектаров лесов — это в полтора раза больше, чем годом ранее.



