Чрезвычайная пожарная опасность объявлена на юге Челябинской области

На большей части территории региона сохраняется IV класс горимости леса

В Челябинской области с 8 по 10 октября на большей части территории сохраняется высокая пожарная опасность — IV класс горимости леса. В южных районах местами объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Это значит, что в условиях теплой и ветреной погоды любая искра может стать причиной серьезного пожара, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В большинстве районов повышается вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня, связанных с лесными пожарами, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличением площади природных пожаров до крупных», — уточнили в Челябинском Гидрометеоцентре.

При объявлении чрезвычайной пожарной опасности категорически запрещено разводить костры, жечь траву и мусор, бросать окурки, а также промасленные или пропитанные бензином обтирочные материалы. Нельзя также оставлять на освещенной солнцем поляне стеклянные бутылки и другие емкости, поскольку они могут сработать как зажигательные линзы, фокусируя солнечные лучи.

Аналогичные правила необходимо соблюдать и при IV классе горимости леса.