Смотрите на 1obl.tv все выступления Чемпионата России по фигурному катанию

В Челябинске стартуют престижные соревнования.
Сайт «Первый областной» покажет Чемпионат России по фигурному катанию в прямом эфире. Соревнования начнутся уже сегодня в 14:00. В течение дня выступят мужчины, а также спортивные и танцевальные пары.
Сегодня в Челябинске начинается Чемпионат России по фигурному катанию на коньках. В город уже прибыли спортсмены, судьи, представители всероссийской федерации и болельщики. Соревновательный день откроют мужчины короткой программой. Их выступления начнутся в Ледовой арене «Трактор» в 14:00. Следом свои умения представят спортивные и танцевальные пары. Помимо соревнований, для всех пришедших на Чемпионат открывается фотовыставка.
— Состязательную часть чемпионата откроют мужчины, которые представят короткую программу. Также в программе короткая программа спортивных пар. В 19.00 в ледовой арене «Трактор» откроется фотовыставка, посвященная чемпионату СССР по фигурному катанию, который проходил в Челябинске в 1983 году. В 19.30 состоится торжественное открытие чемпионата, после которого южноуральцы и гости региона увидят короткий танец в исполнении танцевальных пар, — анонсирует правительство Челябинской области.
Те, кто не сумеет выбраться на арену и посмотреть соревнования вживую, могут оценить таланты спортсменов благодаря трансляции на сайте «Первый областной» в разделе
Напомним, Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 25 декабря. Выступления спортсменов состоятся на ледовой арене «Трактор», а тренировки фигуристов пройдут во дворце спорта «Юность». Билеты на чемпионат России еще доступны, они продаются в городских зрелищных кассах, на сайте chel.kassy.ru и в кассах «Трактора». С расписанием выступлений можно ознакомиться в афише.
Фото: pravmin74.ru