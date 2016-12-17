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Смотрите на 1obl.tv все выступления Чемпионата России по фигурному катанию

Смотрите на 1obl.tv все выступления Чемпионата России по фигурному катанию
Чемпионат , фигурное катание , трансляция , онлайн
22.12.2016 09:19:46

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Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

В Челябинске стартуют престижные соревнования.

Сайт «Первый областной» покажет Чемпионат России по фигурному катанию в прямом эфире. Соревнования начнутся уже сегодня в 14:00. В течение дня выступят мужчины, а также спортивные и танцевальные пары.

Сегодня в Челябинске начинается Чемпионат России по фигурному катанию на коньках. В город уже прибыли спортсмены, судьи, представители всероссийской федерации и болельщики. Соревновательный день откроют мужчины короткой программой. Их выступления начнутся в Ледовой арене «Трактор» в 14:00. Следом свои умения представят спортивные и танцевальные пары. Помимо соревнований, для всех пришедших на Чемпионат открывается фотовыставка.

— Состязательную часть чемпионата откроют мужчины, которые представят короткую программу. Также в программе короткая программа спортивных пар. В 19.00 в ледовой арене «Трактор» откроется фотовыставка, посвященная чемпионату СССР по фигурному катанию, который проходил в Челябинске в 1983 году. В 19.30 состоится торжественное открытие чемпионата, после которого южноуральцы и гости региона увидят короткий танец в исполнении танцевальных пар, — анонсирует правительство Челябинской области.

Те, кто не сумеет выбраться на арену и посмотреть соревнования вживую, могут оценить таланты спортсменов благодаря трансляции на сайте «Первый областной» в разделе «Онлайн-ТВ», а также на телеканале ОТВ.

Напомним, Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 25 декабря. Выступления спортсменов состоятся на ледовой арене «Трактор», а тренировки фигуристов пройдут во дворце спорта «Юность». Билеты на чемпионат России еще доступны, они продаются в городских зрелищных кассах, на сайте chel.kassy.ru и в кассах «Трактора». С расписанием выступлений можно ознакомиться в афише.

Фото: pravmin74.ru

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