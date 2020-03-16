ЧОПовцу грозит тюрьма за «обезвреживание» челябинца

В результате неправомерных действий охранника пострадал человек.

Послушать 00:00

В Челябинске сотрудник частного охранного предприятия превысил должностные полномочия, находясь при исполнении своих обязанностей. В результате есть пострадавшие.

Инцидент произошёл на крыльце одного из ресторанов, расположенных в Центральном районе города, в ночное время суток. Сотрудник охранной организации, прибыв на место в составе группы быстрого реагирования, намерено брызнул в лицо из газового баллончика человеку, не оказывавшему никакого сопротивления.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, помимо физической боли, пострадавший получил химический ожог обоих глаз.

«Прокуратурой Центрального района Челябинска утверждено обвинительное заключение по обвинению работника частной охранной организации в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 203 УК РФ „превышение полномочий работником частной охранной организации при выполнении своих должностных обязанностей“»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело с утверждённым обвинением направлено мировому судье для рассмотрения по существу.