В Челябинске сотрудник частного охранного предприятия превысил должностные полномочия, находясь при исполнении своих обязанностей. В результате есть пострадавшие.
Инцидент произошёл на крыльце одного из ресторанов, расположенных в Центральном районе города, в ночное время суток. Сотрудник охранной организации, прибыв на место в составе группы быстрого реагирования, намерено брызнул в лицо из газового баллончика человеку, не оказывавшему никакого сопротивления.
Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, помимо физической боли, пострадавший получил химический ожог обоих глаз.
«Прокуратурой Центрального района Челябинска утверждено обвинительное заключение по обвинению работника частной охранной организации в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 203 УК РФ „превышение полномочий работником частной охранной организации при выполнении своих должностных обязанностей“»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Уголовное дело с утверждённым обвинением направлено мировому судье для рассмотрения по существу.