ЧОДКБ получила аппарат для проведения электроэнцефалографии

Подарок больнице сделал Фонд святой Екатерины

Челябинская областная детская клиническая больница получила в подарок от Фонда святой Екатерины аппарат для проведения электроэнцефалографии, который закроет потребности хирургического корпуса в ЭЭГ, сообщили в региональном Минздраве.

ЭЭГ — это диагностическое исследование состояния нервной системы, основанное на регистрации биоэлектрических потенциалов коры головного мозга в процессе обычной жизнедеятельности. Датчики, специально установленные на голове, помогают зафиксировать активность всех отделов мозга.

Оборудование начнут использовать в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

«Аппарат будет очень полезен при лечении детей, рожденных с тяжелой гипоксией. Кислородное голодание головного мозга представляет огромную опасность для новорожденного и может привести к его инвалидизации и даже гибели. Таким пациентам в реанимации проводят терапевтическую гипотермию, и делать это надо под контролем ЭЭГ», — рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Олег Лапин.

По словам врачей, теперь будут закрыты потребности целого хирургического корпуса: аппарат будут использовать в других хирургических отделениях и отделении онкогематологии. До этого в реанимации детям для получения процедуры приходилось перемещаться в соматический корпус.