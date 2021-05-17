ЧМК завершил крупный ремонт промышленного оборудования

Регулярное обновление техники позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») завершил ремонт сразу нескольких крупных агрегатов: доменной печи № 1, конвертера № 3 и машины непрерывного литья заготовки № 5. Всего в их ремонт вложено более 200 миллионов рублей. Ремонтные работы затронули в том числе экологическое оборудование.

Конвертер № 3 — сталеплавильный агрегат производительностью более 1,2 миллиона тонн стали в год. В ходе ремонта специалисты проверили герметизацию газохода, покрыли внутреннюю поверхность трубы износостойким огнеупорным кирпичом. Такой регулярный ремонт препятствует попаданию оксида железа в атмосферу.

Также обновили механизмы машины непрерывного литья заготовки № 5 в кислородно-конвертерном цехе, которая ежегодно выпускает более 800 тысяч тонн стальных заготовок. Отремонтировали вакууматор — устройство, которое обеспечивает удаление вредных примесей во время плавки металла и улучшает качество готовой стали. В агрегате «ковш-печь» № 4 очистили и заменили фильтры, препятствующие выбросу пыли в атмосферу.

Отремонтировали и доменную печь № 1. Ее производительность составляет более 1,5 млн тонн чугуна в год. У домны заменили засыпной аппарат, который расположен на высоте 45 метров. С его помощью проходит загрузка руды для дальнейшей плавки.

«После ремонта домны следующий ремонт такого типа пройдет только через два года, другие работы проводятся по графику ежегодно. Регулярное обновление сталеплавильного оборудования обеспечит выполнение производственных планов и минимизирует негативное воздействие окружающую среду», — отметил директор управления по операционной деятельности ПАО «ЧМК» Сергей Фомченко.