ЧМК высадил рябины в сквере Металлургического района

Акция прошла в рамках программы по озеленению

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») высадил крупномерные саженцы деревьев в сквере Металлургического района. Акция прошла в рамках экологической программы ЧМК по озеленению города, которую комбинат реализует совместно с общественной экологической организацией «Зеленый город».

В сквере на улице Богдана Хмельницкого высадили 14 пятиметровых рябин, которые достигнут своего расцвета уже через 10 лет — за такой срок деревья успевают вырасти на высоту пятиэтажного здания.

Рябины крайне неприхотливы — выживают в сорокаградусные морозы, нетребовательны к почве, хорошо переносят запыленный и загазованный воздух, поэтому больше всего подходят для городского ландшафта.

«В рамках нашей экологической программы мы украшаем деревьями дворы Металлургического района и любимые зоны отдыха жителей. В этом году мы высадили 150 саженцев липы вдоль периметра ЧМК, еще 150 саженцев украсят социально значимые объекты: детский оздоровительный комплекс „Уральская березка“, а также территории школ и детских садов», — рассказал директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

«Цветом Металлургического района считается именно зеленый — это видно весной и летом, когда деревья расцветают. Нам важно, что основное предприятие района — Челябинский металлургический комбинат — реализует такие экологические проекты и улучшает городскую среду», — отметил глава Металлургического района города Челябинска Сергей Кочетков.