ЧМК высадил 100 тысяч саженцев сосны в Челябинской области

Хвойные деревья разместили на территории, пострадавшей от пожаров

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») провел компенсационную высадку в лесополосе, пострадавшей от пожаров. Волонтеры предприятия высадили 100 тысяч саженцев хвойных деревьев в Сосновском районе у села Долгодеревенское близ Челябинска в качестве восстановления «зеленого щита» города. Акция проводится совместно с Центром пожаротушения и охраны леса Челябинской области.

В высадке хвойных деревьев приняли участие более 30 человек — волонтеры комбината и лесники. Место посадки выбрано неслучайно: в 2008 году эта территория пострадала от крупного пожара, и здесь образовалась пустошь. Высадки сеянцев сосны компенсируют этот участок леса. Какая часть лесополосы больше всего нуждается в новых деревьях, подсказали сотрудники Центра пожаротушения и охраны леса.

Перед высадкой территорию подготовили — вспахали борозды, чтобы волонтерам было проще высаживать молодые сосны. Для посадки специально выбрали хвойные деревья, так как они долговечнее лиственных пород. Размер сеянцев подобран лесниками: небольшие саженцы лучше приживаются, через семь лет они вырастают в рост человека.

«Очень важно восполнять территории, на которых по разным причинам погибают деревья. Выражаю благодарность Челябинскому металлургическому комбинату за то, что уже не в первый раз выступили с такой важной инициативой. Через несколько лет эти деревья будут работать на экологию региона», — отметил руководитель Центра пожаротушения и охраны леса Челябинской области Роман Ракланов.

Это уже не первая акция предприятия по восстановлению «зеленого щита» города и региона. В 2019 году волонтеры ЧМК высадили 100 тысяч молодых сосен на территории Баландинского и Ужовского боров. Высадки компенсировали уничтоженные в результате пожаров участки леса. В этом году планируется высадить столько же деревьев.

«Лесовосстановление — это одна из важных составляющих нашей экологической программы, направленная на снижение воздействия предприятий на окружающую среду. Эту работу „Мечел“ проводит совместно с главным управлением лесами Челябинской области на протяжении нескольких лет. За семь лет посаженные сегодня сосны станут настоящим лесом», — рассказал директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.