ЧМК выделил грант на разработку интерактивной игры

Челябинский металлургический комбинат поддержал разработку компьютерной игры на тему раздельной сортировки мусора

Конкурс «Эко-Проектор» проводится ЧМК совместно с общественной экологической организацией «Зеленый город». Экспертный совет конкурса оценивает экологические инициативы участников и направляет гранты на реализацию идей авторам самых перспективных и актуальных из них.

Один из победителей конкурса 2022 года разработал игру под названием «Разделяйка». По своим принципам игра похожа на головоломку «Игра в 15», или по-простому «Пятнашки», где игроку необходимо выстроить костяшки с цифрами в определенной последовательности. Правила игры соответствуют уже существующим нормам по сортировке и разделению бытовых отходов: пластика, металла, бумаги и стекла. В «Разделяйке» нужно собрать изображения мусора в правильном порядке и разместить каждый вид отходов в соответствующем контейнере.

«Игра реализована достаточно новаторски: фрагменты изображения проецируются с компьютера на интерактивный пол, где игрок может рукой перемещать картинки, касаясь поверхности. Игра ориентирована на детей школьного и дошкольного возраста, чтобы с раннего возраста прививать полезную привычку по правильной сортировке мусора. Это отличный вариант для развития эконаправления в детских садах и школах»,— рассказал преподаватель философии Южно-Уральского государственного университета (НИУ) Артур Дыдров.