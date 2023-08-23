ЧМК вернулся в штатный режим после аварийного задымления

Причину ЧП выясняют

Челябинский металлургический комбинат устранил последствия аварии в доменном цехе, которые 22 августа привели к выбросу дыма, и в настоящее время работает в штатном режиме. Об этом сегодня, 23 августа, сообщило министерство экологии Челябинской области.

Напомним, что накануне вечером над Металлургическим районом Челябинска появился столб рыжего дыма. В пресс-службе ПАО «ЧМК» пояснили, что во время выпуска чугуна произошел «обрыв» летки. Из-за этого в воздух поднялась взвесь запыленного воздуха вместе с оксидом железа. На комбинате заверили, что взвешенные частицы осели на территории предприятия.

Ситуацию взяло под контроль региональное Минэкологии, которое направило на ЧМЗ мобильную лабораторию. Комбинат начал служебное расследование.

Сразу после происшествия замеры воздуха не показали повышенного содержания вредных веществ в зоне влияния ЧМК. В ночь на 23 августа фиксировались кратковременные скачки концентраций по взвешенным веществам, однако в Минэкологии считают, что это не обязательно связано с деятельностью ЧМК.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о визите на Челябинский металлургический комбинат губернатора Алексея Текслера. Главу региона интересовали природоохранные новшества на предприятии. После реализации всех экологических мероприятий ЧМК снизит выбросы на 30%, также будут исключены аварии, подобные вчерашней.