ЧМК в 2019 году увеличил поставки рельсов для метро

Все рельсы сделаны без болтовых отверстий — это понижает уровень шума при движении.

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Челябинский металлургический комбинат (П АО «ЧМК» , входит в Группу «Мечел») в 2019 году значительно увеличил реализацию рельсового проката для московского метрополитена по сравнению с 2018 годом.

В 2019 году ЧМК отгрузил для столичного метро более 32 тысяч тонн рельсов, что в четыре раза больше, чем в предшествующем году, когда было реализовано чуть более 8 тысяч тонн. Рельсы производства ЧМК использовались для строительства новых линий метрополитена и для реконструкции уже существующих.

Все рельсы, которые комбинат поставил в адрес столичного метрополитена, без болтовых отверстий — при укладке в полотно их сваривают особым способом. Это понижает уровень шума при движении и делает путь «бархатным».

«Рельсы ЧМК отличаются высокими эксплуатационными свойствами: прочностью и износостойкостью. В производстве мы используем уникальную для России технологию — закалку рельсов в органическом полимере. В 2020 году наше сотрудничество с метрополитеном будет продолжено», — отметил директор по сбыту ПАО «ЧМК» Вадим Шалыгин.

Рельсы производят на ЧМК с 2014 года — с момента пуска современного рельсобалочного стана. Стан выпускает рельсы длиной до 100 метров, в том числе для магистралей со скоростью движения до 250 км/ч. Всего с момента запуска производства комбинат поставил порядка 1,3 млн тонн рельсовой продукции в адрес РЖД, метрополитена, промышленных предприятий и стрелочных заводов в России и за рубежом. В 2019 году ЧМК отгрузил потребителям более 279 тысяч тонн рельсового проката.