ЧМК укрепил зеленый щит предприятия

Комбинат высадит в Челябинске 300 деревьев

Челябинский металлургический комбинат продолжает укреплять «зеленый щит» предприятия и озеленять улицы Челябинска. В этом году ЧМК высадит в городе 300 саженцев деревьев.

Высадкой деревьев группа «Мечел» занимается совместно с экологической организацией «Зеленый город».

В этом году 150 крупномерных саженцев липы высотой до трех метров высадили в санитарно-защитной зоне Челябинского металлургического комбината.

Еще 150 крупномерных саженцев рябины будет высажено на улицах Металлургического района, в детских садах, школах и на территории детского лагеря «Уральская березка».

Отметим, что кампанию по озеленению Челябинска ЧМК проводит уже пятый год подряд.

«Благоустройство и озеленение — это важнейшая часть экологической программы Челябинского металлургического комбината. На протяжении последних четырех лет мы высадили более 2,5 тыс. саженцев и кустарников на территории города Челябинска», — подчеркивает директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

Кроме озеленения городских территорий «Мечел» также проводит компенсационные высадки в Челябинской области. Начиная с 2019 года на территориях лесничеств, в том числе пострадавших от лесных пожаров, высадили более 200 тысяч саженцев сосны.