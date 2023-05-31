ЧМК стал победителем областного конкурса социальных достижений

Челябинский металлургический комбинат стал одним из победителей областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир»

ЧМК награжден за реализацию общественных экологических проектов в номинации «Почетный благотворитель».

Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла накануне в Законодательном собрании Челябинской области. На конкурс представили мероприятия экологической программы, которые комбинат реализовал в 2022 году совместно с общественной экологической организацией «Зеленый город»: субботники и благоустройство дворов, высадка крупномеров, раздача саженцев местным жителям, а также грантовый конкурс экологических инициатив «Эко-Проектор» и экологический форум «Экоинжиниринг 5.0».





В течение 2022 года при участии комбината уборку и благоустройство провели в 20 челябинских дворах. В санитарно-защитной зоне предприятия высадили 150 крупномеров липы, а на территории детских садов, школ и скверов Металлургического района — 150 крупномеров рябины. Более 9 тысяч саженцев деревьев раздали челябинцам для самостоятельной высадки в черте города. В рамках конкурса «Эко-Проектор» в прошлом году ЧМК направил 28 грантов до 100 тысяч рублей авторам интересных и полезных экологических идей. На площадке форума «Экоинжиниринг» в 2022 году более 500 участников (представителей научного сообщества, общественных движений, органов власти) обсудили актуальные вопросы охраны окружающей среды.





«Полученная награда — это высокая оценка нашей постоянной общественной экологической работы, важными аспектами которой являются благоустройство, просвещение, создание общественного диалога. И это еще одно признание ответственного отношения предприятия к вопросам экологии»,— отметил директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.