ЧМК снизил выбросы прокатного цеха после ремонта оборудования

На предприятии обновили нагревательную печь

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») провел капитальный ремонт нагревательной печи прокатного цеха № 4 по производству листового проката. После ремонта потребление газа во время работы агрегата снизилось на 10%, соответственно сократился объем выбросов в атмосферу, сообщает пресс-служба компании.

В ходе ремонта печи усовершенствовали систему нагрева заготовок. Перед прокаткой они нагреваются за счет сгорания топлива, а также подачи горячего воздуха. Воздух нагревается в специальном устройстве — рекуператоре — при передаче тепла от дымовых газов.

После изменения конструкции оборудования температура нагрева воздуха увеличилась с 275 до 340 градусов. За счет подачи более горячего воздуха для нагрева заготовок требуется меньше топлива, что позволяет снизить выбросы в атмосферу.

«Улучшились и производственные, и экологические показатели цеха. Работы проведены в рамках экологического соглашения с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером», — рассказал директор управления по операционной деятельности ПАО «ЧМК» Сергей Фомченко.