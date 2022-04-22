ЧМК реализует проект сокращения сброса сточных вод

Предприятие завершило очередной этап модернизации насосной станции

Челябинский металлургический комбинат продолжает реализацию проекта по сокращению сброса сточных вод из Баландинского пруда в реку Миасс и уменьшению на 25% объема забора воды из реки.

Для этого на предприятии модернизировали насосную станцию № 55. На территории комбината проложили и запустили в работу трубопровод длиной почти 3,5 километра.

Обновленная насосная станция будет обладать повышенной мощностью и перекачивать больший объем воды. Проект обеспечит замкнутый производственный цикл и позволит практически не забирать и не сливать воду в Миасс.

«Работы проходят в рамках экологического соглашения с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Модернизация насосной станции № 55 — одно из ключевых мероприятий в рамках взятых обязательств по снижению воздействия на водные объекты»,— прокомментировал директор управления по операционной деятельности ПАО «ЧМК» Сергей Фомченко.

Следующими этапами проекта станут строительство кабельной эстакады для энергоснабжения новой насосной станции, а также установка насосных агрегатов и электродвигателей.