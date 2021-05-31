ЧМК провел компенсационную высадку в лесополосе, пострадавшей от пожаров

Волонтеры высадили 100 тысяч саженцев хвойных деревьев

Волонтеры ПАО «ЧМК» на 15 гектарах высадили 100 тысяч саженцев хвойных деревьев в Сосновском районе у села Долгодеревенского близ Челябинска в качестве восстановления «зеленого щита» города. Акция прошла совместно с Центром пожаротушения и охраны леса Челябинской области.

В высадке хвойных деревьев приняли участие более 30 человек — это волонтеры комбината и лесники. Место посадки выбрано неслучайно: в 2008 году эта территория пострадала от крупного пожара и здесь образовалась пустошь. Высадки сеянцев сосны компенсируют потери на этом участке леса. Какая часть лесополосы больше всего нуждается в новых деревьях, подсказали сотрудники Центра пожаротушения и охраны леса.

Перед высадкой территорию подготовили — вспахали борозды, чтобы волонтерам было проще высаживать молодые сосны. Для посадки специально выбрали хвойные деревья, так как они долговечнее лиственных пород. Размер сеянцев подобран лесниками: небольшие саженцы лучше приживаются, через 7 лет они вырастают в рост человека.

Малая родина сеянцев — питомник Аргаяшского района: там есть специальные «угодья», где будущие деревья проходят несколько стадий взросления — от семечка из шишки. Одна из стадий называется «школа» (всё как у людей!): на этом этапе обласканный человеческим вниманием сеянец превращается в саженец. Чтобы получить новый «статус», юному дереву должно быть больше четырех лет.

Основной инструмент, используемый во время высадки, — стальной «меч Колесова», отдаленно напоминающий лопату: лесотехнической разработке российского инженера более 130 лет, и за это время она зарекомендовала себя как лучший помощник оперативного лесовода-сеятеля. Благодаря особенному орудию юные сосны реально высаживать со скоростью одна штука в минуту.

Деревца высаживают вручную в границах подготовленных траншей бригадами из двух человек: один орудует мирным мечом, второй аккуратно размещает сеянец в лунке. Среди участников акции — ремонтник прокатного производства, председатель Совета молодежи комбината, постоянный участник проектов по озеленению и благоустройству Антон Тягнирядно.

«Выходим с товарищами-сеяльщиками на одну из полян, принимаемся за работу. Наших ребят не страшат физические нагрузки, тем более когда речь идет о помощи природе. Высадкой хвойных культур занимаюсь впервые, но ничего сложного в ней не нахожу. Лес мы выращиваем для потомков, улучшая окружающую среду, экосистему нашего региона», — отметил Антон Тягнирядно.

Сеянцы не будут брошены на произвол судьбы: осенью инструкторы-лесоводы выполнят первую прополку, чтобы спасти и сохранить молодую поросль от напора травы, других деревьев и кустарников — ивы, осины, шиповника. Обязуются защищать сосенки и от обильного снега, и от чрезмерной жары.

Это уже не первая акция предприятия по восстановлению «зеленого щита» города и региона. В 2019 году волонтеры ЧМК высадили 100 тысяч молодых сосен на территории Баландинского и Ужовского боров. Высадки компенсировали уничтоженные в результате пожаров участки леса. В этом году планируется высадить столько же деревьев.

«Очень важно восполнять территории, на которых по разным причинам погибают деревья. Выражаю благодарность Челябинскому металлургическому комбинату за то, что уже не в первый раз выступили с такой важной инициативой. Через несколько лет эти деревья будут работать на экологию региона», — отметил руководитель Центра пожаротушения и охраны леса Челябинской области Роман Ракланов.

Как подчеркнул директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов, восстановление лесного фонда области и озеленение городских пространств — направления постоянной деятельности комбината по улучшению окружающей среды.

«Лесовосстановление — это одна из важных составляющих нашей экологической программы, направленная на снижение воздействия предприятий на окружающую среду. Эту работу „Мечел“ проводит совместно с Главным управлением лесами Челябинской области на протяжении нескольких лет. За семь лет посаженные сегодня сосны станут настоящим лесом», — отметил Денис Сазонтов.